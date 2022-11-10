تحرير 464 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

حررت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية نحو 464 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 464 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.