رئيس التحرير

أحمد الخطيب

تحرير 464 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:22 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

حررت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية نحو 464 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 464 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

مصرع عامل في حادث سقوط سيارة ملاكي داخل مصرف بالبحيرة

مصرع طالب وإصابة آخر في حادث مروري بمحافظة قنا

ضبط عاطل انتحل صفة موظف بحي الزيتون لابتزاز أصحاب المحال التجارية

تحرير 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومريم جاد