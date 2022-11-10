ضبط عاطل انتحل صفة موظف بحي الزيتون لابتزاز أصحاب المحال التجارية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة من ضبط عاطل انتحل صفة موظف بالحي، لابتزاز أصحاب المحال التجارية بمنطقة الزيتون، والحصول منهم على مبالغ مالية.

تقاضي مبالغ مالية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بالتردد على المحال التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون، منتحلاً صفة موظف بالحي، وتقاضى مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بوجود مخالفات، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وذلك عقب استيلائه على مبلغ مالي من مالك أحد المطاعم، عن طريق إيهامه بأنه موظف بالحي، مقابل عدم تحرير محاضر ضده.

اعتراف المتهم بالواقعة

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه فى النصب على أصحاب المحال التجارية والتحصل منهم على مبالغ مالية، مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر أو مخالفات ضدهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.