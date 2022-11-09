مصرع طالب وإصابة آخر في حادث مروري بمحافظة قنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، بينما أصيب آخر في حادث تصادم «تروسيكل» مع سيارة ملاكي، أثناء عودته من مدرسة خزام الزراعية إلى قرية حجازة بحري بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

بلاغ بالحادث

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا يفيد بمصرع، زكريا رمضان أبو الحسن، 17 عامًا، طالب مقيم نجع العاقولا، وإصابة طالب آخر بإصابات خطيرة عبارة عن كسور وجروح قطعية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطلب والمصاب إلى مستشفى قوص المركزي، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص

وجرى نقل الجثة والمصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم طلب تحريات المباحث وتقرير المرور.

وتجمع ذوي الطالب المتوفى داخل المستشفى، في انتظار تقرير التصريح بالدفن لتشجيع الجثمان.

كانت محافظة قنا، شهدت اليوم الأربعاء، إصابة أسرة كاملة في حادث مرور مروع على الطريق الصحراوي قفط - القصير.

وبحسب بيان مستشفى قنا العام، فإن المصابين هما زوجين وابنيهما.