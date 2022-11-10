تفاصيل سرقة مخزن بإحدى الشركات في القاهرة.. «السر في مشرف الأمن»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى الشركات ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقه بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أن مشرف أمن بالشركة محل البلاغ - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالإشتراك مع أحد تجار الخردة - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق أمكن ضبطه ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ ، وعلمه بتواجد بعض المنقولات المتهالكة داخل المخزن الخاص بالشركة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إتفق مع المتهم الثانى على إرتكاب الواقعة ، وتمكنا من الإستيلاء على المسروقات المُشار إليها عقب إنصراف العاملين بالشركة ، ونقلها لمخزن خاص بالمتهم الثانى- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - بإستخدام سيارة نقل"مستأجرة" ، وقام الثانى بشراء المسروقات مقابل مبلغ مالى

وبمواجهة المتهم الثانى أيد ماجاء بأقوال المتهم الأول كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات داخل المخزن المُشار إليه والمبلغ المالى حصيلة بيع المسروقات.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.