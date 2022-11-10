جامعة عين شمس تنتج أغنية «المناخ» بالتزمن مع «COP27».. بعدة لغات

أنتجت جامعة عين شمس أغنية بعنوان «المناخ»، بالتزامن مع استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في قمة المناخ «COP27».

وجاء اهتمام جامعة عين شمس وطلابها بالمشاركة والتعبير عن هذا الحدث العالمي المهم من خلال العديد من الجهود والفاعليات، ومن بينها حرص الجامعة على إبراز مواهب أبنائها ومدى إدراكهم ووعيهم بقضايا المناخ والتي تمس الإنسانية جمعاء.

المشاركة في الفعاليات العالمية

وقالت الجامعة في بيان لها، أن هذه المرة لم تكن الأولى التي يعبر فيها طلاب الجامعة بأصواتهم عن أحداث دولية مهمة، فقد سبقها إهدائهم أغنية شاركت في أولمبياد بكين الشتوية، وكذلك منتدى شباب العالم وغيرها من الفعاليات التي تعكس إدراك الشباب المصري بوجه عام وشباب جامعة عين شمس بوجه خاص، لما يشهده العالم من أحداث، وأنهم جزء منها وعليهم دور يسعون للقيام به.

كلمات الأغنية

وتابعت الجامعة، أن أغنية «المناخ» من كلمات الشاعر طارق علي، وألحان وتوزيع وقيادة الموسيقار أحمد الناصر، وأداء نخبة من طلاب الجامعة الموهوبين وبعض خريجيها، وتميزت بتعدد الألوان الموسيقية بها والتي تلمس كل الأذواق، كما تم غناؤها بعدد من اللغات بجانب العربية.

وتقول كلمات الأغنية:

الأرض زعلانة عشان شايفانا بنفرط

في حق البيئة وبنعمل عادات بتضر

الأرض عايزانا نحافظ ع المناخ فيها عشان مركبنا ف الأخر تلاقي البر

حق الأرض علينا تعيش ف سلام كل الأوقات

قبل ماييجي الوقت نقول يا خسارة دا عدى وفات

هوا ربنا نعمة بلاش نعمى ونفضل نفسد فيه

مش عايزين ف الارض كوارث مش عایزین ازمات

ياللي بتفتح مصنع حاسب فكر فيها كتير

عايش جنبك انسان غيرك عايش فوقك طير

لما هاتهتم وهاتحافظ بكره هايبقى بخير

ياللا نحب الأرض ونبدأ نمحي السلبيات

تعالوا من بكره نعمم كلنا الفكرة .. نصالح أرضنا الحلوة ونتغير

نزرع هنا ورده ومانتعداش على شجرة وبلاش نعمل حاجات بتهد وتدمر

حق الأرض علينا تعيش ف سلام كل الأوقات

قبل ماييجي الوقت نقول يا خسارة دا عدى و

هوا ربنا نعمة بلاش نعمى ونفضل نفسد فيه

فاتمش عايزين ف الارض كوارث مش عایزین آزمات

ياللي بتفتح مصنع حاسب فكر فيها كتير

عايش جنبك انسان غيرك عايش فوقك طير

لما هاتهتم وهاتحافظ بكره هايبقى بخير

ياللا نحب الأرض ونبدأ نمحي السلبيات

وجاءت الأغنية بأداء صوتي لكل من:

- منة الله أمين فتحي نصرت، خريجة كلية الحقوق.

- مارفي مجدي نصر بوسف، الطالبة بكلية الحقوق.

- هانم عز الرجال إسماعيل، خريجة كلية البنات.

- مريم محمود نزيه محمد، الطالبة بكلية التجارة.

- نبيلة أحمد عاطف عبد الرحمن، الطالبة بكلية البنات.

- محمود عوض محمد توفيق، خريج كلية الهندسة.

- حسین ممدوح حسین سید، الطالب بكلية التجارة.

- عبد الله كمال محمد، الطالب بكلية الآداب.

- حمد مدحت سید، الطالب بكلية الزراعة.