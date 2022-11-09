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جامعة عين شمس تصدر مدونة الأخلاقيات الجامعية

كتب:

كريم روماني
04:12 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
جامعة عين شمس- صورة أرشيفية

جامعة عين شمس- صورة أرشيفية

أصدر قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور أيمن صالح، مدونة الأخلاقيات الجامعية والتي أقرها مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 27/9/2021.

وأوضح الدكتور أيمن صالح، في بيان له، أن إدارة الجامعة ارتأت عمل مدونة أو ميثاق للأخلاق الجامعية ليس لتحديدها في نقاط أو مواد، لكن لإلقاء الضوء على مفاهيمها وتذكرة بقليل من التفصيل على اتساعها، وكونها تشمل العملية التعليمية والبحثية والخدمية، كما أنها تؤكد ضرورة التعاون والاحترام والإنصاف، بين كل منتسبيها كل في عمله.

وأشار إلى أنه نفذ العمل الجليل، كوكبة من المشهود لهم بالخلق الرفيع، والخبرة العميقة في هذا المجال، وذوي خلفيات ثقافية وتخصصات علمية متعددة.

وأكدت الجامعة، أنه في إطار رؤيتها برئاسة الدكتور محمود المتيني، بأهمية صدور مدونة واضحة للأخلاقيات الجامعية، تراجع وتؤكد واجبات وأصول العمل، والتعامل الجامعي للأستاذ وعضو هيئة التدريس، والقيادة الجامعية والطالب والكادر الإداري، بجميع مستوياتهم الوظيفية، وتنوعهم الثري للتوعية والتذكير بأدبيات التعامل المثالي، والتعاون المنشود بين الجميع.

ونوهت بأنها تصاغ في إطار من الواجبات والحقوق تحقيقا لمجتمع جامعي صحي متناغم وفعال، يمثل مكون مؤثر ومهم من مكونات وطن عظيم، ويتمتع بتاريخ وحضارة لا يضاهيه فيهما وطن آخر، وصفات وسمات شخصية وطنية أصيلة، يجب استمرارها عبر الأجيال، مهما تغيرت الظروف والمعطيات العصرية، التي تؤثر في الرؤى والأفكار.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.