ختـام المعسكر التنافسي الـ54 لعشيرة جوالة كلية الآداب جامعة عين شمس

اختتمت فعاليات المعسكر التنافسي الـ54 لعشيرة جوالة كلية الآداب جامعة عين شمس بمدينة بورسعيد نوفمبر الجاري، وذلك في احتفالية كشفية وثقافية وفنية ورياضية، تحت رعاية الدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

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جاءت الفعالية بحضور كل من نعمات محمد خليفة، مدير الإدارة برعاية شباب الكلية، وأحمد عبدالعزيز رئيس قسم لجنة الجوالة والخدمة العامة، وتحت شعار «تاريخ مكتوب بحروف من..دهب»، وشهدت فعاليات المعسكر تنافسًا شريفًا وأجواء احتفالية سادتها روح المحبة والتعاون بين جوالي كلية الآداب وبمشاركة نخبة من خريجي الكلية ودورهم الهام في دعم الطلاب بخبراتهم ومهارتهم، وأضفوا روحة السعادة والمحبة بين الطلاب.

جامعة عين شمس

يذكر أن رهوط وجوالي آداب جامعة عين شمس تنافسوا على مدار 4 أيام في تظاهرة كشفية وثقافية وفنية ورياضية، وسط أجواء احتفالية بمشاركة نخبة من شباب وفتيات جوالي كلية الآداب جامعة عين شمس.

شهدت فعاليات المعسكر تنافسًا شديدًا في المجال الكشفي والفني والرياضي والثقافي، وسط فرحة وسعادة الطلاب بالأجواء التنافسية والاحتفالية.

أقيم حفل ختام المعسكر حيث جرى توزيع الجوائز وشهادات التقدير والدروع، للرهوط الفائزة وجوالي وجوالات كلية الآداب جامعة عين شمس.