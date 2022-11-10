«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»: قدمنا 7 مليارات دولار لدعم الأغذية والزراعة

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» جلسة نقاشية حول تتبع واستدامة القطن في مصر وأفريقيا جنوب الصحراء، بجناح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ضمن فاعليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ.

مواءمة جهود التمويل مع استراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان

وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «يتمثل جزء أساسي من استراتيجية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مواءمة جهود التمويل مع استراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء، ومنها في مجال الزراعة الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الإقليمي والعالمي خاصة في أفريقيا».

وأكّد أنَّه منذ انشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أتاحت 7 مليارات دولار أمريكي لتمويل قطاع الأغذية والزراعة، وكان قطاع القطن الأفريقي محور تركيز رئيسي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ولا سيما في جميع البلدان المنتجة الرئيسية: بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار ومالي.

تقديم تمويل يزيد على 1.4 مليار دولار أمريكي لقطاع القطن

وتابع: «يسعدنا تقديم تمويل يزيد على 1.4 مليار دولار أمريكي لقطاع القطن في هذه البلدان، ولقد أثبتت تدخلات التمويل التجاري أنها مصدر ارتياح كبير للمزارعين من حيث ضمان طريقة سريعة وفعالة للمعاملات أثناء التعامل مع القطن بعد الحصاد».

وأشار إلى أهمية تتبع القطن لربط المنتجين بسلاسل القيمة العالمية لأنه بعد تصدير القطن لا تزال جهود المزارعين مجهولة، إذ أنَّه نادرًا ما يكون أصل القطن معروفًا، موضحًا أنَّ إمكانية التتبع تعني أنَّ الشركة لديها القدرة على تتبع منشأ القطن.

وذكر أنَّه نتيجة للمشاركة الطويلة في قطاع القطن في أفريقيا، دخلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدخول في شراكة مع اليونيدو من خلال مبادرة «قطن أفضل» ومن خلال هذا فإننا نستفيد من سلسلة التوريد مما يساعد على ضمان امتثال جميع الشركاء للمتطلبات التنظيمية وتسهيل ربط القطن بجودة الألياف إلى جانب مساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحقيق جودة أكثر اتساقًا وضمان الحصول على منتجاتهم من منتجي القطن المصريين الذين يتبعون الممارسات الزراعية الوطنية والتنظيمية، كما يتمّ بناء قدرة المزارعين على تبني ممارسات أكثر استدامة وتعزيز العمل اللائق لتسهيل إشراك المنتجين في سلاسل القيمة الدولية المنظمة بشكل متزايد.