أعمال فصل المخلفات تتواصل تزامنا مع COP27: حاويات بالطاقة الشمسية ومحطات إعادة تدوير

تواصلت أعمال جمع المخلفات في مدينة شرم الشيخ من شركة «بيئة تنظيف» ضمن بروتوكول موقع مع محافظة جنوب سيناء، التي انطلقت قبيل إطلاق الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والذي يُقام في المدينة الساحلية في المدة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وفي سبتمبر الماضي، وقّع تحالف «بيئة – جرين بلانيت»، العالمي عقداً مع محافظة جنوب سيناء لإدارة المخلفات في مدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان الشركة، انطلقت أعمال النظافة العامة في المدينة الساحلية قُبيل أيام قليلة من انعقاد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه مصر، ويجتمع فيه أكثر من 90 رئيس دولة ووفود ممثّلة لأكبر الاقتصادات في العالم لمناقشة التحديات البيئة والبحث في تسريع تطبيق الأهداف المناخية العالمية ومعالجة التحديات البيئة.

تأهيل البنية التحتية اللازمة لإدارة المخلفات

وخلال الأسابيع الماضية، انطلقت أعمال تأهيل البنية التحتية اللازمة لإدارة المخلفات واستحداث الحلول الملائمة لجمع المخلفات في المدينة، واهتماماً خاصاً للمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ الذي يستضيف مؤتمر المناخ العالمي COP27.

وجرى توزيع حاويات مزوّدة بتقنيات متطورة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع مختلفة بالمدينة وتوزيع محطات إعادة التدوير بشكل استراتيجي لجمع مختلف أنواع المخلفات ومعالجتها كلً على حدة مثل المخلفات الإلكترونية، إضافة إلى المخلفات العضوية والمختلطة.

جمع القمامة وإفراغ الحاويات وتنظيفها

ويتمركز عدد من العمال المهرة في المناطق الصحراوية لجمع القمامة وإفراغ الحاويات وتنظيفها، وكذلك كنس الشوارع والطرق والأرصفة ومواقف السيارات ونقاط النقل العام والدوارات والممرات المرصوفة، بحسب البيان.

مركبات متطورة مزوّدة بمرشّات الماء

ويستخدم طاقم العمل مركبات متطورة مزوّدة بمرشّات الماء والعمل على شطف الشوارع يدوياً، إضافة إلى استخدام مركبات السفاري المتخصصة، وفي خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لخدمات إدارة المخلفات في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة تنظيف» رافائيل لوبيز، حددت مصر بوضوح جدول أعمال وخارطة طريق الاستدامة، ونحن فخورون بدعم هذا التوجه من خلال عملنا في شرم الشيخ أثناء انعقاد فعاليات (COP27)، وخلال مدة العقد التي تمتد على مدار السنوات العشر المقبلة. كما نتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة في جمهورية مصر العربية لما تُقدم عليه من خطوات شجاعة ولقدرتها على التكيّف مع البيئة المتغيّرة ومنحنا الثقة لتقديم خدمات متميزة لإدارة المخلفات وفقاً لأعلى المستويات العالمية.