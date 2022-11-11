مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات بالجامعات تمثل كل فئات الطلاب

أكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023 يتنافس بها جميع طلاب الجامعات والكليات، ولائحة الاتحادات تؤكد التمثيل الكامل لجميع فئات وكليات الطلاب بها، وعدم التمييز أو العنصرية أو استخدام الشعارات السياسية.

ونوه بأنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن هناك التزام كامل بالإجراءات والقواعد التي نصت عليها لائحة الاتحادات الطلابية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية لـ«الوطن»، أن انتخابات الاتحادات الطلابية ستكون خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

و أكد الدكتورمنصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للائحة الاتحادات الطلابية التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا.