«الأعلى الجامعات»: انتظام الدراسة بمختلف الكليات.. والامتحانات في موعدها

أكّد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، انتظام الدراسة للعام الدراسي 2022-2023 دون تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف «الغر»، لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وذلك خلال شهر يناير 2023، مشددًا على أنَّه لا تأجيل أو تعطيل للخريطة الزمنية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أنَّ امتحانات الميد تيرم ونهاية التيرم في مواعيدها وفقاً للجداول الزمنية، لافتًا إلى أنَّ هناك توجيهات بضرورة تطبيق كل القواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن.

موقف الجامعات الخاصة

من جهته، أكّد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023، دون تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.