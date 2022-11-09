لموظفي الجامعات.. شروط وخطوات تقديم طلب إخطار حال اكتساب جنسية أجنبية

عند اكتساب المصريين العاملين في الجامعات المصرية، جنسية دولة أجنبية يجب تقديم طلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة، يتم ّمن خلاله إخطار الجامعات ومراكز البحث العلمي وفقًا للإجراءات القانونية.

شروط تقديم إخطار الجامعات بالجنسية الأجنبية للمصريين

وتتضمن شروط تقديم إخطار الجامعات بالجنسية الأجنبية للمصريين ما يلي:

- يقدم طلب إخطار الجامعات بالجنسية الأجنبية للمصريين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحث العلمي الذين يحملون جنسيات أجنبية بغرض السفر خارج البلاد بشخصهم أو مرافقين لأي منهم.

- يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله بموجب توكيل رسمي.

- يلزم تقديم شهادة ميلاد الطالب ووالده، وفي حالة سابقة بحث جنسية المطلوب عنه الإخطار يكتفى بالبيانات المدونة بملف الجنسية.

- لا يعتد إخطار الجامعات بالجنسية الأجنبية للمصريين المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

- لا يتمّ استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة

- شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (وقد تطلب شهادة ميلاد جده لوالده في بعض الحالات).

- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي.

- إثبات شخصية مقدم الطلب (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري).

- إثبات شخصية الوكيل في حالة تقديم الطلب بموجب توكيل 2.

- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة خلال 72 ساعة.