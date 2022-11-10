الجامعات الخاصة تبدأ «الميدتيرم» والحكومية تستعد بإجراءات مواجهة كورونا

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استعداداتها لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 «الميدتيرم»، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وانطلقت امتحانات الميدتيرم في عددٍ من الجامعات الخاصة، لا سيما كليات القطاع الطبي الطب، وأوضح عدد من رؤساء الجامعات أنّ امتحانات الميدتيرم إلكترونية بنظام «البابل شيت».

امتحانات الميديترم 2022

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاستعدادات التامة لامتحانات الميدتيرم للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقاً للضوابط والتوجيهات والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنّ امتحانات الميدتيرم إلكترونية بنظام البابل شيت.

الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، انطلاق امتحانات الميدتيرم في عدد من الكليات للعام الجامعي الجاري 2022-2023، خاصة كليات القطاع الطبي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19»، مؤكدًا أنّ الدراسة منتظمة بالكليات للعام الجامعي الجاري 2022 دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتا إلى أنّ هناك تشديدات مكثفة بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2022-20233.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات وتشديدات مكثفة بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، لافتا إلى أنّه جرى التأكيد أيضا على ضرورة التوسع من المقرارات الإلكترونية، والاعتماد عيها بقدر الإمكان والتوسع في الاختبارات الإلكترونية المركزية، مع تطبيق إجراءت مواجهة فيروس كورونا.