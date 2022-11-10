عودة الكهرباء لـ5 محافظات بعد قطع استمر 6 ساعات بسبب الصيانة

تفصل الشركة القابضة لكهرباء مصر التيار الكهربائي عن مدن وقرى المحافظات المستهدف بها قطع الكهرباء للصيانة الدورية وفقا للجدول الذي تنظمه الشركة، وذلك خلال فترة الصباح، حيث تنظم الشركة، عملية صيانة شبكات الكهرباء والمغذيات عبر جدول تبادلي للصيانة، يتم الإعلان عنه مسبقا حتى يتمكن المواطنون بالمناطق المتأثرة بالقطع من تلبية احتياجاتهم بأوقات خارج أوقات قطع الكهرباء أو لتوفير مغذٍ بديل، خاصة بالأماكن الخدمية مثل المخابز والمستشفيات.

وقد عاد اليوم التيار الكهربائي إلى 5 محافظات، بعد قطع التيار عنها لـ6 ساعات من 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

عودة التيار الكهربائي بشمال الدلتا

أعلنت محافظة الدقهلية عن عودة التيار الكهربائي لمدن المحافظة، حيث تم فصل التيار الكهربائي اليوم من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، بمدن ميت غمر والمنصورة ونبروة وكوم النور وذلك بقرى ميت بدر خميس وميت يعيش والرملة وبانوب وغزالة وسلامون.

عودة التيار الكهربائي بدمياط

بينما صرحت محافظة دمياط باستعادة التيار الكهربائي بالمدن التي تم فصله بها صباحا، موضحة مناطق فصل التيار الكهربائى وهي عن مدن فارسكور والزرقا والسلام وذلك بقرى عطوة وعزبة حماد ومنطقة مدرسة الشهيد رضوان والسوق والضبايعة والشهاروة.

مواعيد فصل التيار الكهربائى غدا

وأفادت محافظة كفر الشيخ بعودة الكهرباء، محددة أماكن عودة الكهرباء عقب فصلها عن مدن قلين ومطوبس وسيدى سالم ومطوبس وذلك بقرى سنديون وتوابعها واريمون وتوابعها والثمانين والتعاون الثانى ومعدية مهدى والتجارين.

استعادة كهرباء سوهاج

كما أعلنت محافظة سوهاج عن عودة التيار الكهربائي لمدينة طما وقراها حيث تم فصل التيار الكهربائي اليوم من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا.

عودة الكهرباء للإسكندرية

بينما تمت استعادة التيار الكهربائي اليوم بمحافظة الإسكندرية الساعة 12 ظهرا عقب انقطاع استمر لثلاث ساعات.