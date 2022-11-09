فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في 5 محافظات.. اعرف المواعيد والأماكن

تشهد 5 محافظات في الصعيد والدلتا ووجه بحري، انقطاع التيار الكهربائي غدا الخميس، وذلك وفقًا لما أعلنته الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضحت الشركة أنه سيجري فصل التيار عن بعض الأماكن في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج.

وحددت شركة شمال الدلتا أماكن فصل التيار في جنوب محافظة الدقهلية بمدن المنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروة، وبالتحديد في قرى «بانوب والرملة والعرب ويعيش والرحمانية وميت بدر خميس».

مواقيت فصل التيار الكهربائي بالدقهلية

أما في مدن بلقاس والستاموني ودكرنس وشربين والجمالية والمنزلة، فسيجري قطع التيار في قرى «العزبة واللطيفة والألف مسكن وأبو شيشة والنشرة والشطيطة وخليل الهندى وأبو حمزة والطراطير والنيل وعزبة عامر ودملاش والجوادية وعزبة الكوبري وشرقية المعصرة والقنان والعريض»، وذلك من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا للصيانة.

قطع التيار الكهربائي بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ حددت الشركة مناطق فصل التيار بمدن مطوبس وقرى شرق كفر الشيخ والرياض، وبرمبال ومنية المرشدة والبرانية والشاعر وتوابعها والأحمال ومنشية الشرقية وتوابعها، ومنشية الغربية وتوابعها، ومحطة مياه الشرب ومجلس قروى العباسية والقرى التابعة له، وحددت مواعيد فصل التيار من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بدمياط

وفي محافظة دمياط، سيجري قطع التيار في مدينة المينا وأولاد حمام بقرى عزبة القرأن وعزبة عطوة وعزبة حماد وتفريعة المأمورية وسيف الدين، وقرية المطار ومنقطة مدرسة الشهيد شادي، وذلك في الفترة من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.

قطع التيار الكهربائى في الإسكندرية

أما في الإسكندرية سيجري قطع التيار الكهربائى غدًا عن خورشيد وسابا باشا وترام السيوف والحي السكني الخامس والإبراهيمية وكليوباترا في الفترة من 9 صباحًا لـ12 مساءً.

فصل التيار الكهربائي في سوهاج

وأعلنت محافظة سوهاج فصل التيار الكهربائى للصيانة عن مدينة طما والقرى التابعة بداية من الساعة 8 صباحًا للساعة 3 عصرًا حيث يتم فصل الكهرباء دوريًا بين مدن وقرى سوهاج لصيانة المغذيات.