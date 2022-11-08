فصل التيار الكهربائي غدا في 4 محافظات للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

يفصل غدا التيار الكهربائي عن 4 محافظات مصرية للصيانة الدورية وذلك بالفترة الصباحية، إذ أعلنت شركة شمال الدلتا للكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن 3 محافظات بقطاع شمال الدلتا غدا الأربعاء وهي محافظة كفر الشيخ ومحافظة الدقهلية ومحافظة دمياط وذلك بالفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، للصيانة الدورية والتي تتم على مدار أسبوع بالتبادل بين مدن المحافظات الثلاث.

أماكن فصل التيار الكهربائي بالدقهلية

أوضحت شركة شمال الدلتا أماكن فصل التيار الكهربائي بجنوب محافظة الدقهلية وهي عن مدن المنصورة وكوم النور والسنبلاوين ونبروة وذلك بقرى السلامون وبدماس وغزالة والعرب وكفر حصة وقرية الشيخ.

بينما أماكن قطع الكهرباء غدا بقطاع شمال الدقهلية بمدن بلقاس وستامونى دكرنس والمعصرة وشربين والجمالية وابن تميم وغرب السلام والعزيزة وذلك بقرى الغبيرة والشيشنة وبلاطة والتخريمة وحلاوة الكبرى وحلازة الصغرى والشيخ فرحات والدكتور والبيضة والدقم وعزبة طه سعد وعرب زيدان والارمن وسنارى ومدكور المستعمرات الشرقية والمستعمرات الغربية والبدراوي ونوري، بينما أعلنت الشركة مواعيد قطع الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد قطع التيار الكهربائي بدمياط

وأفادت شركة الكهرباء بأماكن قطع الكهرباء غدا بمحافظة دمياط بمدن الشعراء والزرقاء وكفر البطيخ ورأس البر وذلك بقرى قرية عزب النهضة ومنطقة الطريق ومنطقة العزبة وعزبة الهواشم وعزية العرايضة وعزبة الشراقوة وعزبة الضبيعة والشباروة الثانية وتقسيم الزراعين بينما مواعيد فصل التيار الكهربائى غدا بدمياط من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائى بكفر الشيخ

بينما أماكن فصل التيار الكهربائي غدا بمحافظة كفر الشيخ بمدن بيلا وفوة والحامول وغرب كفر الشيخ والرياض وذلك بقرى مسير وتوابعها وقرية المجد كوم رمسيس الكوم الطويل وتوابعها ومواقيت قطع التيار الكهربائي غدا بكفر الشيخ من 9 صباحا لـ3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي بسوهاج

هذا وصرحت الوحدة المحلية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج عن فصل التيار الكهربائي بمركز طهطا وذلك بقرى الصفيحة ونجع مغيزل ونجع الشيخ جمعة ونزلة عمارة ونجع مسلم وحاجر مشطا والقاضى والجبيرات وذلك من الساعة 8 صباحا للساعة 2 ظهرا لصيانة لوحة رقم 2 بجهينة.