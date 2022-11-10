انخفاض أسعار الذرة عالميا لأدنى مستوى خلال شهر نتيجة لوفرة الإنتاج

تراجعت العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية إلى 6.7 دولار للبوشل «27.2 كيلو جرام» في نوفمبر الجاري، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهر، وسط إشارات على قوة العرض.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى زيادة بذور الذرة للسنة التسويقية المقبلة، إذ يحفّز انخفاض الطلب من الصين مزارعي فول الصويا على زراعة محاصيل بديلة.

ارتفاع الإمدادات عالميا

قفزت توقعات الإمدادات بعد أن أعلنت روسيا أنّها ستستأنف المشاركة في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي يضمن المرور الآمن لصادرات الحبوب من مواني أوكرانيا على البحر الأسود.

تراجعت هذه الخطوة عن قرار موسكو الانسحاب من الاتفاق في نهاية أكتوبر بسبب مخاوف أمنية، ما قلل من المخاوف بشأن نقص الغذاء العالمي، إلى جانب السماح بالشحنات، ما يتيح استئناف التجارة لأوكرانيا تحرير مساحة تخزين مهمة في الصوامع مع بدء الحصاد للعام التسويقي 2022/23.

توقعات بارتفاع السعر

تاريخيا، وصلت الذرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 8.43 دولار أمريكي للبوشل في أغسطس من عام 2012، ومن المتوقع تداول الذرة عند 6.96 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 7.64 في غضون 12 شهرًا.

تتاح العقود الآجلة للذرة متاحة للتداول في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) التي تأسس عام 1848 وهو أحد البورصات الرائدة للعقود الآجلة، ويتداول أكثر من 3600 عضو / مساهم في بورصة شيكاغو التجارية في 50 من منتجات العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية عن طريق المزاد المفتوح والإلكتروني.

تضم قائمة أكبر مصدري الذرة كل من الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وفرنسا، وفي عام 2020، حقق خمسة منهم أكثر من 75% من إجمالي المبيعات العالمية.