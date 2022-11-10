وظائف شاغرة بهيئة التنمية الصناعية بكفر الشيخ.. اعرف الشروط والمستندات

أعلنت محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بهيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة.

وذكرت المحافظة، في منشور لها، أن المحافظة تُعلن عن حاجتها لعدد من الكوادر الوظيفية للعمل لديها من جهات عملهم الأصلية إلى مقر هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة بالمسميات الوظيفية «مدير فرع - مهندس غذائي - موظف إداري - سكرتارية».

تفاصيل وشروط الوظائف

- المؤهلات العلمية والأكاديمية

مؤهل جامعي مناسب «مع الأفضلية للدرجات العلمية الأعلى ماجستير - دكتوراة».

يُشترط لوظيفة مهندس غذائي أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس زراعة.

موظف على درجة مالية بإحدى الوحدات المحلية / مديريات الخدمات بالمحافظة «يُشترط درجة أولى لمرشحي وظيفة مدير فرع».

لا تقل سنوات الخبرة الوظيفية عن 8 سنوات.

لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاما.

- القدرات والمؤهلات الأخرى

إجادة الحاسب الآلي «تقديم شهادات تدريبية + اجتياز اختبارات التقييم بالمحافظة».

إجادة اللغة الإنجليزية «تقديم شهادات تدريبية + اجتياز اختبارات التقييم بالمحافظة».

حُسن المظهر وسلامة اللغة.

موانع الترشح

أن يكون المتقدم من العاملين بالديوان العام «أو منتدب حالياً وعلى رأس العمل بالديوان العام».

أن تكون سبقت إحالته للمحاكمة التأديبية / الجنائية أو يوجد جزاءات في سجله الوظيفي.

المستندات المطلوبة للوظائف الشاغرة

خطاب موجه من جهة العمل بالموافقة على ندب المذكور حال توافق الشروط والقبول.

بيان حالة محدث «مدرج به سجل التدرج الوظيفي / الدورات التدريبية الحاصل عليها».

شهادة قانونية من جهة العمل وصحيفة حالة جنائية موجه لديوان عام محافظة كفر الشيخ.

تقديم الطلبات

تُقدم الأوراق المطلوبة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة كفر الشيخ في موعد أقصاه الخميس 17 نوفمبر 2022م.