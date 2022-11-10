إعدادي وثانوي.. أسماء الفائزين بمسابقة إلقاء الشعر بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أعلن مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أسماء الفائزين بمسابقة إلقاء الشعر لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والفتيات على مستوى المنطقة، ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية.

ومُثلت كل إدارة تعليمية أزهرية في المسابقة بطالبين من كل مرحلة تعليمية؛ بعد أن تم عقد ذات المسابقة بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية، تحت رعاية وحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأسفرت نتائج مسابقة إلقاء الشعر للمرحلتين الإعدادية بنين عن فوز الطالب مازن محمد فرحات، بالمركز الأول الطالب بمعهد دقلت الإعدادي، والذي تم تصعيده لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب معاذ باسم إبراهيم، بمعهد إصلاح شالما الإعدادي، وجاء بالمركز الثالث الطالب عمرو جمعة علي السيد، بمعهد كفر الجرايدة الإعدادي.

وأسفرت نتائج «الفتيات» بمسابقة إلقاء الشعر للمرحلة الإعدادية، عن فوز الطالبة عائشة أحمد عبد البديع، بالمركز الأول بمعهد الزعفران الإعدادي، المقرر تصعيدها لحضور التصفية النهائية علي مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة شروق سعد مسعود، بمعهد فتيات المثلث الإعدادي، وجاء بالمركز الثالث الطالبة نورهان أحمد عطية، بمعهد فوه الإعدادي.

نتائج المرحلة الثانوية بنين

أما عن نتائج المرحلة الثانوية «البنين» بمسابقة إلقاء الشعر، فقد أسفرت عن فوز الطالب محمود عبد الرحمن سليمان، بالمركز الأول الطالب بمعهد فرج الكبرى الثانوي، المقرر تصعيده لحضور التصفية النهائية علي مستوي الجمهورية بالقاهرة، وحصد المركز الثاني الطالب عبد الله وائل مختار، بمعهد بيلا الثانوي بنين، وجاء بالمركز الثالث محمود محمود محمد، الطالب بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

نتائج المرحلة الثانوية للفتيات

أما عن نتائج المرحلة الثانوية «للفتيات» بمسابقة إلقاء الشعر فقد أسفرت فوز الطالبة هاجر محمود حمتو، بالمركز الأول الطالب بمعهد فتيات شباس عمير الثانوي، المقرر تصعيدها لحضور التصفية النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، وحصدت المركز الثاني الطالبة ميار أشرف أحمد عابدين، بمعهد فتيات إبشان الثانوي، وجاء بالمركز الثالث فاطمة مصطفى سعد، الطالبة بمعهد فتيات سيدي سالم الثانوي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمكافآت مالية قيمة من قبل منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وشُكلت لجنة التقييم المنعقدة بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بمجموعة متميزة مكونة من موجهي العلوم العربية بالمنطقة، كما قام علي الإعداد والتنظيم لمسابقة إلقاء الشعر إنعام علي، مسئولة اتحاد الطلاب بالمنطقة.