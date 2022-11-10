الناتو: روسيا تتعرض لضغوط شديدة في أوكرانيا وسنراقب الانسحاب من خيرسون

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم، إن روسيا تتعرض لضغوط شديدة في أوكرانيا، بعدما أمرت موسكو بسحب قواتها من مدينة خيرسون الجنوبية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

الناتو يراقب انسحاب روسيا

وقال ستولتنبرج، بعد لقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، إن الناتو سيراقب في الأيام المقبلة، لمعرفة ما إذا كان الروس قد انسحبوا بالفعل من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وأضاف للصحفيين بعد محادثات مع ملوني، أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة، وإذا غادروا خيرسون فسيكون ذلك انتصارًا آخر لأوكرانيا، وذكر أن الناتو سيدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر.

ملوني: ملتزمون بالدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا

وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، للصحفيين، بأن الدعم غير المسبوق الذي قدمه حلفاء الناتو، بما في ذلك إيطاليا، يحدث فرقا في ساحة المعركة كل يوم ويظل حيويا للتقدم الأوكراني.

وقالت ملوني، التي تولت السلطة الشهر الماضي، إن حكومتها ما زالت ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وحريتها.