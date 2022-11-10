مقتل 125 جنديًا روسيًا في 8 غارات جوية جنوب أوكرانيا

شنت الطائرات الحربية الأوكرانية، 8 غارات على مواقع روسية جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 125 من القوات الروسية وتدمير 3 دبابات و5 عربات المدرعة ومستودع ذخيرة في منطقة «بريسلاف»، وفقا لما أعلنته « قيادة العمليات الجنوبية» الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الخميس، في عدة مناطق بينها: أوديسا وونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك و في مناطق سيطرة اوكرانيا في «زابوريجيا»ي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي الاتحاد الروسي.

عدد المرتزقة الأجانب في «زابوريجيا» يتجاوز 1000 شخص

من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي لإدارة «زابوريجيا» الإقليمية، فلاديمير روجوف، إن عدد المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا «الفيلق الأجنبي» في المدينة تجاوز بالفعل 1000 شخص، مضيفا لهيئة الإذاعة الروسية «زفيزدا»: يشملون مرتزقة من جورجيا وبولندا.

وبمناسبة «عيد الشرطة» الروسي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن عناصر وزارة الداخلية الروسية يتصرفون بشجاعة وحسم خلال الأزمة الأوكرانية، لإحباط أعمال التخريب والحفاظ على النظام العام في «دونيتسك» و«لوجانسك» و«خيرسون» و«زابوريجيا»، التي ضمتها «موسكو»، إلى الأراضي الروسية على إثر استفتاء.

واليوم الخميس، يحتفل رجال إنفاذ القانون الروس بعطلتهم المهنية، فيما وصف بوتين، مكافحة التطرف والجرائم الإلكترونية وانتهاكات قانون الهجرة من أولويات وزارة الداخلية الروسية، وفاق لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

رئيس «جمهورية القرم» يصف وفاة كيريل ستريموسوف بالمأساة الكبيرة

من جانبها، أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة «خيرسون»، أمس الأربعاء، وفاة كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة الإقليمية في المقاطعة، التي ضمته روسيا في وقت سابق إلى أراضيها على إثر استفتاء، في حادث سير، فيما وصف رئيس «جمهورية القرم»، سيرجي أكسيونوف، الوفاة بالمأساة الكبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووجه رئيس «لجنة التحقيق الروسية»، ألكسندر باستريكين، بصياغة تقييم قانوني لإزالة وتدنيس الآثار الروسية والسوفيتية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

باريس تخطط لنقل 6 «مدافع قيصر» ذاتية الدفع إلى أوكرانيا

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، لمنظمة «نادي نيويورك الاقتصادي»، إن 40 ألف مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتخطط فرنسا لنقل 6 «مدافع قيصر» ذاتية الدفع إلى أوكرانيا، وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو على قناة «أل سي آي» الفرنسية، إن من المتوقع وصول المساعدات العسكرية في الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، أعلنت المملكة المتحدة، عن توفير نحو 1000 صاروخ أرض-جو إضافي لأوكرانيا لحماية بنيتها التحتية الحيوية، وفقا لوكالة الاأنباء الأوكرانية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة، لن تنقل مسيرات عالية التقنية من طراز «جراي إيجل إلى أوكرانيا، لمنع تصاعد الصراع رغم طلبات من «كييف» ومجموعة من أعضاء«الكونجرس» الأمريكي، فيما قالت شركة «جنرال أتوميكس»، المطورة لـ«المسيرات»، إنها على علم بالقرار.

بدورها، قالت وسائل إعلام، إن استعداد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للحوار مع روسيا، أظهر وجود صدع في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي إطار «صفقة الحبوب»، يعقد وفد روسي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «أونكتاد»، غدا الجمعة، في «جنيف»، جولة جديدة من المفاوضات لبحث«صفقة الحبوب»

«مركز التنسيق»: السماح لـ877 سفينة بالتحرك

وكان «مركز التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، قال في وقت سابق، إن إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى التي تم تصديرها من 3 موانئ أوكرانية، اعتبارا من أمس الأربعاء، بلغ 10132035 طنا، مشيرا إلى السماح لـ877 سفينة بالتحرك في الوقت الحالي: 442 للوصول إلى الموانئ الأوكرانية و435 للخروج منها، وفاق لمما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، عن أمله في قبول نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث تبادل السجناء بين البلدين بعد انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، مشيرا إلى إجراء عددا من المناقشات