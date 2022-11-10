رئيس «رياضة النواب»: قضية المناخ تتصدر أجندة عمل اللجنة.. والأمل في الشباب

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستضع قضية التغيرات المناخية على رأس اهتماماتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الشباب يلعب دورا مهما ومحوريا في تلك القضية التي تمثل تحديا كبيرا أمام كل الدول.

الشباب أمل كوكب الأرض

وأوضح على هامش فعاليات اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن الشباب هم أمل العالم لإنقاذ كوكب الأرض من تلك التحديات التي تسببت في كوارث طبيعية كبيرة أدت إلى وقوع آلاف الضحايا في مختلف أرجاء المعمورة، لافتا إلى أن قمة شرم الشيخ، هي قمة التنفيذ وليس التعهدات.

استضافة مصر لقمة المناخ يعكس قدرتها التنظيمية

وأكد أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية من الدول التي أظهرت اهتماما فائقا بقضية المناخ، التي تعد تحديا كبيرا من شأنه الإضرار بمستقبل البشرية إذا لم يتم أخد خطوات جادة بشأنه وتنفيذها ووضع الجميع أمام مسؤولياته.

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ، يعكس قدرتها التنظيمية واللوجستية العالية في تنظيم مؤتمر دولي مهم يشارك فيه أكثر من 120 رئيسا وملكا ورئيس حكومة من الدول المختلفة، كما تتبنى الدولة استراتيجية شاملة للمناخ، لتقليل الانبعاثات الكربونية، ومصادر التلوث، والتوسع في الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، ومصادر الطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ودفاع مصر عن دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي تأثرت بالتغيرات المناخية مع تزايد الجفاف وهو ما انعكس على تراجع معدلات إنتاج الغذاء.