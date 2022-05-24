الإعدام شنقا لـ9 متهمين بقتل 11 شخصا في قضية ثأر من عام 2011 بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا على 9 أشخاص، والمؤبد للمتهم العاشر، والسجن المشدد 15 عامًا على آخر، بعد إدانتهم بقتل 11 شخصا، داخل إحدى قرى مركز مغاغة شمال المحافظ، ثأرًا لمقتل أحد أقاربهم.

مقتل 11 شخصا من أسرة واحدة في قضية ثأر

وتضمن حكم المحكمة، في القضية التي تحمل رقم 14438 لسنة 2011 جنايات، مركز مغاغة، والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 كلي شمال المنيا، مصادرة الأسلحة المستخدمة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وتضمنت أوراق القضية، قيامهم بقتل 11 آخرين، ثأرا لأحد أقاربهم، الذي لقيّ مصرعه على يد أحد أفراد الأسرة وتشويه جسده.

إعدام متهم في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي

كما قضت محكمة الجنايات، بإعدام متهم واحد وبراءة 6 آخرين، في قضية إعادة إجراءات أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي شمال محافظة المنيا عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وشمل حكم المحكمة إعدام «م. ا. م» وبراءة 6 آخرين، بينهم طبيب، وشهدت جلسات المحاكمة، الاستماع لأقوال الشهود، والاطلاع على تحريات الأجهزة الأمنية، ومقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث.

وكانت محكمة جنايات بالمنيا، قد قضت في عام 2017، بإعدام 12 متهما والسجن المؤبد لـ213 متهما، وبراءة 241 آخرين، في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي شمال المحافظة، خلال أحداث العنف والشغب التي صاحبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.