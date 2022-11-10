وقفة احتجاجية بـcop27 تحت شعار «العدالة المناخية» «صور»

كشفت مي التلاوي رئيس مؤسسة القيادة المصرية للتنمية «ليد» ضمن تحالف منتدى المجتمع المدني للتغيرات المناخية أنهم نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم، للمشاركة في دعم قضية العدالة المناخية، وضمت مشاركين من الجنسين في مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضية التغيرات المناخية، في المنطقة الزرقاء على هامش فعاليات قمة المناخ cop27.

أكدت التلاوي لـ«الوطن» أن الوقفة من أجل مطالبة الدولة المتقدمة للوفاء بوعدها للدول النامية حتى تقدر على تلبية احتياجاتها لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني بالدول الأخرى حيث يشارك معهم 7 جنسيات من مختلف الدول.

تعاون مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التغيرات المناخية

وأشارت إلى أن كل جمعية أهلية لها مبادرة خاصة بها تعمل عليها بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنهم الشباب والرياضة، وزارة البيئة، والمجلس القومي للمرأة أيضا حيث يتم توعية الشباب بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، والسلوكيات الخاطئة.

مشاركة الشباب في مناقشة قضايا التغيرات المناخية

وذكرت التلاوي أن تلك المبادرات تعتمد بشكل كبير على الشباب من الجنسين حيث يراعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يتم أيضا دمج ذوي الهمم حرصا منهم على إشراك كافة فئات المجتمع نظراً لأهمية قضية التغيرات المناخية.

وتابعت رئيس مؤسسة القيادة المصرية أنهم يعملون على توعية المرأة بتلك القضايا من خلال المجلس القومي للمرأة، كما أنهم يعملوا أيضا على التوعية بأهمية مشروعات الدولة مثل الطاقة، البيوجاز، الطاقة الشمسية.

وأشادت بمشاريع مصر في الحفاظ على البيئة ومنها تبطين الترع، وتحويل بعض وسائل النقل العام إلى كهرباء واستخدام الطاقة النظيفة في الإضاءة، قائلة: «مصر بدأت التنفيذ في كل محاور العمل للحفاظ على البيئة».

وذكرت أن الدول النامية تحتاج إلى الدعم من الدول المتقدمة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتنفيذ مشروعات حماية البيئة وخطط الاستراتيجية الخاصة بهم.