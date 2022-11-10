كيف تتعامل مع غيرة الأبناء من الطفل المولود حديثا؟.. استشاري نفسي يجيب

تشعر الكثير من الأمهات بالحيرة، إزاء التعامل مع أطفالها بعد ولادة طفل جديد في العائلة، وتبدأ الغيرة من الوافد الجديد بسبب حصوله على اهتمام كبير من الوالدين بحكم حاجاته للرعاية.

وتشتد الغيرة بين الأبناء وتحديدا صغار السن، ويعبرون عن غيتهم بطرق مختلفة إما بشكل حاد جدًا أو هادئ، مع تسرب شعور لديهم بأن الطفل الجديد استحوذ على الانتباه والاهتمام، وأنه أصبح غير محبوبا بعد الآن.

«فريدة»: ابنتي أصبحت عصبية بعد إنجابي طفل آخر

«فريدة حمدي» واحدة من الأمهات اللاتي عانين من فكرة الغيرة، إذ فوجئت بتغير سلوك ابنتها التي اقتربت من العامين، بعد إنجاب طفل آخر: «بسبب الغيرة، كانت ابنتي لا تتوقف عن الصراخ والبكاء، بل وترفض أن أقوم بعمل أي شيء لها أو حتى الاقتراب منها، وإذا طلبت منها أي طلب مثل أن تنهي طعامها أو تغيير ملابسها كانت تصرخ في وجهي».

من جانبه أوضح دكتور «وليد هنداوي»، استشاري الصحة النفسية، أن موضوع الغيرة بين الأبناء خصوصا الأطفال المولودين حديثا، أمر طبيعي ولكنه يربك الآباء والأمهات بشكل كبير، وأحيانا يتحول إلى ضغط: «الطفل يولد وجهازه الانفعالي يحتوى على 3 انفعالات رئيسية وهى الحب، الخوف، الغضب، وكلها تساهم في تكون مفهوم الغيرة عنده».

سبب مشاعر الغيرة

وشرح «هنداوي» كيفية تكون مشاعر الغيرة في نفس الطفل، بأنه في البداية يشعر بحب تجاه شخص ما وأقرب أشخاص إليه هما الأم والأب، ثم يبدأ في الخوف عندما يبتعد عنه الأم والأب لأى سبب ما، أو عندما يهتمون بشخص آخر دونه: «تتحول مشاعر الخوف إلى غضب من جانب الطفل، معبرًا عن الغيرة التي يشعر بها، وإذا كان الطفل يميل إلى العنف أو طبعه عنيد، فهو سيعبر عن تلك الغيرة بشكل عنيف وعصبي مثل ضرب الطفل المولود حديثا، أو أحيانا منع الأم من العناية بشقيقه أو شقيقته المولودين حديثا»

وقدم «هنداوي» مجموعة من النصائح للآباء لكي يستطيعوا التعامل مع الغيرة من الطفل المولود حديثًا، منها أن الحرص على العدل بين الأبناء في الاهتمام والرعاية: «إلى جانب العدل والمساواة في الاهتمام، هناك أيضا ضرورة وهي عدم إهمال الأبناء عاطفيا بعد ولادة طفل جديدة، فإذا قام الآباء بإعطاء قبلة لطفل، فيجب يعطوا مثلها للآخر، بل وبنفس الطريقة، وعندما يعطى الوالدين هدية لأحد الطفلين عليها أن يعطى واحدة مثلها أو بنفس القدر من الأهمية للأخر».

عدم المقارنة، من النصائح المهمة أيضًا التي قدمها «هنداوي» بخصوص علاج الغيرة من الطفل المولود حديثا: «على الآباء الانتباه دائما لكل تصرف يقومون به مع أبنائهم، والتأكد من أنهم لا يقومون بتصرف ودود مع الطفل المولود حديثا ولا يقومون به مع أطفالهم الآخرين، لأن وقتها يشعر الطفل بأنه مهمشا ووحيدا، وتتحول الغيرة إلى شعور سلبي دائم في قلبه»