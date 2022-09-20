السجن 24 سنة لإسبانية قتلت جارتها حرقاً بسبب «نار الغيرة»

أصدرت محكمة إسبانية حكماً اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 24 سنة، على سيدة تٌدعى «ماريا إيزابيل»، بعد إدانتها بقتل جارتها، نتيجة شكها في وجود علاقة بين القتيلة وزوج المتهمة، مما دفعها إلى سكب كمية من البنزين على جارتها، وإضرام النار بها، في جريمة شهدتها منطقة «مورسيا»، جنوب شرق إسبانيا.

تاريخ سابق من المشاجرات

وذكرت صحيفة «لا أوبنيون» الإسبانية أن السيدة ارتكبت جريمة قتل عمداً، بحرق جارتها، كما ضربت زوجها وحماتها، واستخدمت البنزين والسكين والولاعة لتنفيذ جريمتها البشعة، ثم غادرت المكان بسرعة، وجاءت الجريمة بعد 3 مشاجرات سابقة.

فشل جهود إسعاف المجني عليها

وبينما تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المجني عليها، التي كانت تبلغ من العمر 38 سنة، للمستشفى، لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرةً بإصابتها.

واعترفت المتهمة «ماريا إيزابيل» بجريمتها، ولكنها أشارت إلى أنها كانت تحت تأثير المخدرات التي تتناولها وقت وقوع الجريمة، التي نفذتها بسبب سماعها حديث عن وجود علاقة بين جارتها وزوجها، مما جعل «نار الغيرة» تحرق قلبها، وهو ما دفعها إلى ارتكاب جريمتها.

تخفيف الحكم سنة وغرامة على المتهمة

وأصدرت المحكمة العليا في إسبانيا، في وقت سابق، حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة 25 سنة، إلا أنه تم تخفيف الحكم، في جلسة المحكمة اليوم، إلى السجن 24 سنة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، تٌدفع لزوج الجارة المجني عليها.