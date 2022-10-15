خبيرة أسرية: جيل الأطفال الجديد واعي جدا.. «بلاش زراعة الغيرة في نفوسهم»

قالت شيماء علي، مدرب طفولة وأسرة، إنه قبل إنجاب الطفل الثاني يجب على الأم أن تتعامل معه طفلها الأول على أنه فاهم وواعي، ونصحت بعدم التعامل بالسيناريوهات القديمة بأن تعطيه هدية مثلاً وتخبره بأن الطفل الجديد هو من اشتراها له، «الجيل الجديد واعي جداً.. بلاش السيناريوهات دي».

الاستفادة من حاجة الطفل الأول لآخر ليلعبا سويا

وأضافت «شيماء»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يمكن للأسرة التعامل مع الطفل الأول على كونه قد احتاج من قبل لطفل جديد حتى يلعبا سويا، وهو الأمر الذي سيحدث في القريب حتى يسعد بمجيئه.

سقف توقعات الأطفال عالي

وأضافت: أننا في حاجة لنمهد للطفل الأول أن الطفل الثاني «مش أول ما هيجي هيلعب أو يجرى معاه» موضحة أن سقف توقعات الأطفال تكون عالية حينما يعلموا بمجيئ أخ لهم، ثم يتفاجئو أنه مازال طفل صغير، «الطفل بيكون محتاج أننا نأهله ونفهمه أن دي مرحلة وممكن تستمر لفترة».

ولفتت إلى أنه أنه خلال فترة الطفولة يجب على الأمهات عدم زراعة الغيرة أو الكراهية في نفوس الطفل الموجود والمولود حديثاً: «لازم الأم تقسم الوقت حتى لو ربع ساعة للطفل القديم، ونحسس الطفل القديم بالاهتمام به ومساعدته والدته في تنفيذ مهام البيت»، وتابعت: أن المشاركة والتعاون مهمة للطفل القديم حتي لا يشعر بأن دوره ضئيل أو منبوذ «عايزين يكون فيه تعاون بين كل أفراد الأسرة».