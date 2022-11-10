بعد وصوله لمؤتمر المناخ.. المغامر علي عبده يصف لقاءه مع الرئيس بـ«التتويج»

مفاجأة سعيدة كانت في انتظار المغامر والناشط البيئي علي عبده بعد رحلة قطع فيها مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بدراجة كهربائية، مسجلا رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس بعد رحلة رصد خلالها ما طال مصر من آثار التغيرات المناخية في رحلة اختتمها اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ حيث مؤتمر المناخ في نسخته الـ27، بضع دقائق من لقاء الرئيس كانت بمثابة تتويج بعد جهد الرحلة.

قال عبده، في تصريحات لـ«الوطن» بعد لقاء الرئيس الذي افتتح يوم مؤتمر المناخ الخامس بماراثون بالدراجة في شوارع شرم الشيخ انطلقت من المنطقة الخضراء، التقى خلالها عبده وعددا من شباب مصر الطموح الذي قدَّم العديد من الأفكار لدعم جهوده مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف عبده: «حرص الرئيس أن يعرف أكثر عن الرحلة وتفاصيلها وكيفية عمل الدراجة الكهربائية وشحنها طوال الرحلة وقد أعطاني حديثه دفعة للاستمرار والتقدم، وأن أكون جزءا ولو صغيرا من منظومة الوعي بمخاطر التغيرات المناخية».

وعما بعد قمة المناخ في مصر قال المغامر المصري: «هدفنا القادم cop28 ورحلة جديدة نطوف بها البلدان العربية للتعريف ورفع الوعي وسيصحبنا في كل بلدة مغامر بنضم لنا في ماراثون من اجل الكوكب».