تفاصيل مسابقة طلاب المرحلة الثانوية.. الجائزة الأولى 6 آلاف جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ مسابقة «نعم نستطيع» لجميع طلاب المرحلة الثانوية بالتعليم العام على مستوى الجمهورية 2022/2023، لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للطلاب، وتطبيق ودمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية لخدمة تحديات الدولة المصرية أو البيئة المحيطة والمجتمع الذي يعيش فيه الطالب.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب موجه للمديريات التعليمية، أفكار المشروعات البحثية (التغيير المناخي، الطاقة البديلة، التعامل مع الازدحام الحضاري، قضايا الصحة العامة والأمراض، العاصمة الإدارية، قناة السويس الجديدة، مبادرة 100 مليون صحة، مشروعات التكافل الاجتماعي».

شروط المسابقة والتحكيم وتحديد الأعمال الفائزة

- يتقدم الطالب بعمل واحد فقط في المسابقة.

- يستخدم في هذا العمل برنامج أو أكثر أو لغة برمجة مما تعلمه الطالب في المرحلة الثانوية والسنوات السابقة في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويمكنه استخدام برامج أو لغات أخرى بالإضافة لما درسه.

- يقدم العمل من قبل الطالب على البريد الإلكتروني الخاص بمعلم المادة، على أن يتضمن ملفًا نصيًا يوضح فيه كيفية التشغيل للعمل المقدم، وتوضيح البرامج واللغات البرمجية المستخدمة في العمل.

- الأعمال المقدمة من المديريات التعليمية للإدارة لا يتم استردادها وتوضح بمكتبة الإدارة.

- الأعمال الفائزة تؤول ملكيتها الفكرية لوزارة التربية والتعليم.

- الأعمال المقدمة للاشتراط في المسابقة يشترط عدم تقديمها في مسابقات أخرى.

- يرسل المعلمين أعمال الطلاب إلى موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بالمديرية على البريد الإلكتروني.

- تشكل لجنة بكل مديرية تعليمية لفحص الأعمال المقدمة للمسابقة مكونة على الأقل من ثلاثة أعضاء، على أن تضم موجه عام الكمبيوتر ومن تراه اللجنة.

- يتم اختيار أفضل مشروع مقدم فقط على مستوي كل مديرية تعليمية وذلك في ضوء معايير التقييم.

- ترسل أفضل مشروع مقدم فقط من كل مديرية تعليمية، موضح فيها البيانات الكاملة عن الطالب، واسم المعلم والموجه وموجه عام الكمبيوتر في موعد أقصاه يوم السبت 11 فبراير.

جوائز المسابقة

- الجائزة الأولي (6000) جنيه للفائز الأول.

- الجائزة الثانية (5500) جنيه للفائز الثاني.

- الجائزة الثالثة (5000) جنيه للفائز الثالث.

- الجائزة الرابعة (4500) جنيه للفائز الرابع.

- الجائزة الخامسة (4000) جنيه للفائز الخامس.

- الجائزة السادسة (3500) جنيه للفائز السادس.

- الجائزة السابعة (3000) جنيه للفائز السابع.

- الجائزة الثامنة (2500) جنيه للفائز الثامن.

- الجائزة التاسعة (2000) جنيه للفائز التاسع.

- الجائزة العاشرة (1500) جنيه للفائز العاشر.