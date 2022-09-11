نائب محافظ البحيرة: «القاضيات» أصبحن جزءا من النسيج القضائي

شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار برتي سامي، لاستقبال القضاة والقاضيات الجدد بمجلس الدولة أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، دفعات «2014-2015-2016-2017-2018»

نائب محافظ البحيرة توجه الشكر إلى القضاة

توجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالشكر والتقدير للقضاة الأجلاء أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة وجميع القضاة والحضور، كما تقدمت بالتهنئة للقضاة الجدد وللمستشارة جيلان محمد عبد العزيز أول قاضية بمجلس الدولة بالبحيرة.

القاضية جزء من النسيج القضائي

أشارت نائب محافظ البحيرة، أن القاضيات أصبحن جزء من النسيج القضائي داخل هذا الصرح الشامخ، جنبا إلى جنب مع زملائهم ورؤسائهم.

وأكدت نائب المحافظ، أن تعيين القاضيات يعد استكمالا لنهج الإدارة السياسية في تمكين المرأة المصرية، وتكافؤ الفرص، ومنحها الدور الذي تستحقه في كل المجالات، بما في ذلك العمل بالسلك القضائي، الذي يضـاف إلى مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي، في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة.

تعيين أول قاضية بمجلس الدولة بالبحيرة

جرى تعيين أول قاضية بمجلس الدولة بالبحيرة، وهذه تعتبر السابقة الأولى من نوعها بالمحافظة، لتنضم إلى زميلاتها اللاتي أثبتن كفاءتهن وجدارتهن في تولي الوظائف القضائية فكن على قدر المسئولية.

وأشار المستشار برتي سامي، إلى أهميه الاستثمار في العنصر البشري وتنمية وبناء قدراته العلمية والشخصية، بما ينعكس على تحقيق وإرساء العدالة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

وأضاف أن الاحتفالية تشمل إلى جانب التكريم، الوفاء لمن فقدناهم من أعضاء النادي خلال الفترة الماضية، ولا تزال سيرتهم وذكراهم متواجدة بيننا، فكان واجب تكريمهم بالحفل، ومنهم اسم المرحوم المستشار المعتصم فوزي، واسم المرحوم المستشار محمد حسن مبارك.

جاء ذلك بحضور المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس الشرفي لنادي قضاة البحيرة، والمستشار نجيب غراب رئيس هيئة قضايا الدولة بالبحيرة والمستشار سيد أبو شحاته، رئيس نادي مستشارى هيئة قضايا الدولة بالبحيرة.