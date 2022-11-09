خبير اقتصادي: مصر ستكون نافذة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى دول العالم

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن قمة المناخ سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية في مصر، والتي تتميز بموقع جغرافي يتوسط دول العالم، فضلا عن توافر مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ما ترتب عليه خلق قيمة مضافة جديدة للطاقات النظيفة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر ستكون نافذة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى دول العالم.

جذب استثمارت في مجالات الطاقة المتجددة

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر أقامت بنية تحتية وإصلاحات تشريعية لتلاشي المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

جني ثمار جهود 8 سنوات

وقال أستاذ الاقتصاد، «اليوم نجني ثمار جهود الثماني سنوات الماضية، بافتتاح أول مشروع للهيدروجين الأخضر في المنطقة بالكامل، وهو ما يجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة»، لافتًا إلى أن الأزمة العالمية سلطت الضوء على ضرورة تنوع مصادر الطاقة، لذا نعمل على تحويل مصر نافذة لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى العالم بأكمله، خاصة أن موقعها الجغرافي بين البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود شبكة طرق عالمية، إلى جانب طريق قناة السويس، وغيرهم من المشروعات، سيساعد على ذلك.