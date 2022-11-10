«وكيل تعليم» البحيرة يزور طالب النوبارية المصاب في انفجار مصنع أكسجين

زار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، طالب مدرسة النوبارية الصناعية المصاب أمس في حادث انفجار وحريق مصنع تعبئة الأكسجين المجاور للمدرسة.

وتفقد وكيل تعليم البحيرة المدرسة للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بها وانتظامها وسلامة طلابها ومعلميها.

واطمأن على سلامة طلاب المدرسة ومعلميها ومعاينة آثار الحريق الذي أحدث تلفيات بسيطة بالمدرسة، وأسفر الحريق أمس عن إصابة أحد الطلاب حيث تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده وتم إخلاء المدرسة دون حدوث أي إصابات.

تفقد مدرسة النوبارية الصناعية بعد الحريق

وتابع الديب إزالة آثار الحريق وحصر التلفيات كما قام بتفقد الورش الخاصة بها مثل ورشة المعدات الثقيلة وورشة الملابس واطمأن على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة وانتظام العملية التعليمية.

الاطمئنان على سلامة الطالب المصاب في حريق مصنع أكسجين

وتوجه إلى مستشفى النوبارية العام للاطمئنان على صحة وسلامة الطالب الوحيد المصاب من جراء الحادث حيث تم نقل الطالب للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة له وهو بحالة جيدة وقد تماثل للشفاء.

كان مصنع أكسجين بغرب النوبارية قد شهد أمس اندلاع حريق هائل إثر انفجار أسطوانة غاز مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح وحالات اختناق وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.