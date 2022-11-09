ننشر أسماء ضحايا حريق مصنع أكسجين بغرب النوبارية في البحيرة

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا حريق مصنع أكسجين بغرب النوبارية، في محافظة البحيرة، والذي اندلع ظهر اليوم جراء انفجار أسطوانات الأكسجين حسبما تشير التحريات الأولية، حيث أسفر الحريق عن 3 مصابين بجروح متفاوتة وحالات اختناق، وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في الحريق

أسفر حريق مصنع الأكسجين عن إصابة كل من: عبدالله حسن عبدالله، 17 سنة، مصاب بجرح قطعي، واختناق، محمد إبراهيم محفوظ 48 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، بدرية سلامة عبداللطيف، 37 سنة، عاملة بمصنع فرز فواكة بجوار مصنع الأكسجين، مصابة باختناق دخان، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد نشوب حريق هائل داخل مصنع أكسجين «خاص»، وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء وجرى فصل المرافق عن المكان، والسيطرة على الحريق، وجار عمل حصر للخسائر.