«التعليم العالي» تعلن الكشف عن ضبطية جديدة لكيان وهمي خلال ساعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع المعاهد، أنّ لجان الضبطية القضائية لمجابهة الكيانات الوهمية، تواصل عملها دون انقطاع وفقًا للضوابط والقواعد والقوانين المعموا بها ومتبعة في هذا الشأن، مؤكدًا أنّ لجان الضبطية القضائية تجوب كل محافظات مصر لمكافحة انتشار، وعمل تلك الكيانات التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المختلفة، وتقدّم الخدمة التعليمية للمواطنين، وتمنحهم شهادات غير معتمدة أو دون سند قانوني.

التعليم العالي

وقال رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، لـ«الوطن»، إنّ لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها نجحت في مداهمة أكثر من 300 كيان تعليمي وهمي يدّعي انتسابه للمؤسسات التعليميمة المختلفة، لافتا إلى أنّ فرق اللجنة تعمل طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع والشهر، لرصد كل الإعلانات للكيانات التعليمية التي تدّعي انتسابها للوزارة، مؤكدًا أنّ خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم الكشف عن ضبطية جديدة لكيان وهمي في إحدى المحافظات.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي الطلاب، وأولياء الأمور بمختلف المحافظات بعد الانسياق خلف مروجي الشائعات والإعلانات للكيانات التعليمية المختلفة، مؤكدًا أنّه يجب على الجميع التواصل مع الوزارة الجامعات المختلفة؛ للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية وحقيقة الشهاداة الدراسية الممنوحة للطلب، لافتا إلى أنّ عقوبة الكيانات الوهمية المختلفة تتمثل في الغلق والتشميع والإحالة للنيابة العامة.