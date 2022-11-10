شوبير: شخصية بركات «الحاسمة» أنهت أزمة ميكالي والحضري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس انتهاء أزمة خلاف البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مع عصام الحضري مدرب حراس مرمىالمنتخب، مشددًا على أن ملف رحيل الأخير عن الجهاز الفني، انتهى بعد تدخل حاسم من جانب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «الأزمة بدأت عندما أعلن ميكالي، اختيار اثنين من حراس المرمى بقائمة المنتخب الأولمبي، المسافرة لخوض معسكر في المغرب، واعترض عصام الحضري وطلب ضم 3 حراس».

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