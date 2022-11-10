ضبط طن أسماك مستوردة مجهولة المصدر في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة مركز الرياض، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة.

تشكلت الحملة، برئاسة الدكتور الششتاوي محمد الششتاوي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور أحمد جبل، مدير عام إدارة الرياض البيطرية، وعضوية كل من الدكتورة منى عبدالتواب، رئيس قسم التفتيش بالرياض، وعبود الغنام، مفتش مباحث التموين.

تفاصيل ضبط طن أسماك مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة، عن ضبط 200 كجم أسماك رنجة، و460 كجم أسماك هارنج مجمد، و100 كجم أسماك سردين، كما تم ضبط 315 كجم أسماك هورس ماكريل، بإجمالي مضبوطات 1075 كجم أسماك مجهولة المصدر، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير عام إدارة المجازر بكفر الشيخ.

تكثيف الحملات على الأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.