مصرع سيدة في حريق بسبب اشتعال أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، في حريق منزل مكون من طابق واحد في عزبة العقاد بمحافظة بني سويف، بسبب اشتعال أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

نشوب حريق في منزل شمال بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق ناتج عن اشتعال أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، داخل منزل مكون من طابق واحد بعزبة العقاد التابعة لقرية حاجر بني سليمان دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلي موقع البلاغ والسيطرة على النيران، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين من الإطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلي المنازل المتاخمة بمساعدة الأهالي.

وفاة ربة منزل في الحريق

وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع «خيرية.ع.ف»، 55 عامًا، وجرى نقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

وجاري تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.