عاجل.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب «ركن سيارة» ببولاق الدكرور

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بسبب ركن سيارة، تدخل إثرها باقي الأطراف لمناصرة ذويه وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه تلاقيه بلاغا من عمليات النجدة بأصابة ٥ أشخاص فى مشاجرة بين طرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب والرشق بالحجارة ، على الفور امر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بأنتقال رجال المباحث إلى الواقعة بأشراف العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب ، وبالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة كلا من ، طرف اول مزارع ٥٣ سنة ، مزارع ٥٠ سنة مصاب بكدمات بالظهر ، مزارع ٤٠ سنة مصاب بجرح بالقدم اليمنى وبحوزتة طنجة صوت ، موظف إدارى مصاب بجرح قطعى بالرأس ، مزارع ٥٢ سنة مصاب بجرح بالقدم اليمنى ، مزارع ٥٤ سنة مصاب جرح قطعى بالذراع الأيسر ، طرف ثانى حلواني ٢٥ سنة ، صاحب محل ملابس ٢٧سنة ، صاحب محل دراجات ٣٠ سنة ، دليفري ٢١ سنة وجميعهم مقيمين دايرة القسم ، بسبب قيام التاسع بركن السيارة خاصته أمام منزل الخامس واعتراضه على ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على اثرها باقى الطرفين كلا لمناصرة ذويه وتعدوا على بعضهم بالضرب والرشق بالحجارة محدثين الاصابات المشار إليها القى القبض عليهم وبمواجهتهما أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث ايدوا ما جاء بالفحص وتبادلوا الاتهامات بينهم .

تحرر محضر بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات