عرض 3 أفلام كلاسيكية مرممة في مهرجان القاهرة السينمائي

قررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام ترميم 3 أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية استعدادًا لعرضها في أيام المهرجان، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل، بدورته الـ 44 .

أفلام تم ترمميها لعرضها بمهرجان القاهرة

الأفلم هي: «أغنية على الممر» 1972 للمخرج على عبدالخالق وبطولة محمود مرسى وأحمد مرعى وصلاح السعدني، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، و«الاختيار» 1971 للمخرج يوسف شاهين، بطولة سعاد حسنى وعزت العلايلي، وفيلم «يوميات نائب فى الأرياف» 1969 للمخرج توفيق صالح.

الأفلام الأوربية بمهرجان القاهرة

فضلاً عن عرض بعض الأفلام الأوربية منها الفيلم الفرنسي «بييرو الأحمق» للمخرج جان لوك غودار، وفيلمي «تناغمات فيركماستر»، «حصان تورينو» للمخرج المجري بيلا تار، بالتعاون مع المخرجة المجرية أغنس هرانيتزكي.

كما سيتم عرض فيلم «ميديا» للمخرج بيير باولو بازوليني، وفيلم «اللاهث» للمخرج جان لوك غودار، وفيلمي «الصقور والعصافير»و«الريكوتا» للمخرج بيير باولو بازوليني.

وينتظر عشاق السينما بدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث سيتم عرض عدد كبير من الأفلام العربية والمصرية ضمن الدورة الجديدة من المهرجان، فضلاً عن تكريم أسماء كبيرة في عالم السينما، ومن مصر سوف يتم تكريم الفنانة لبلبة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى تقديراً لمشوارهم الفني الطويل .