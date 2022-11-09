مهرجان القاهرة السينمائي يقيم ندوة تكريم لبلبة في 16 نوفمبر

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن موعد ندوة تكريم الفنانة لبلبة، خلال حفل الافتتاح، ومنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

أمير رمسيس يدير ندوة لبلبة

ويأتي موعد ندوة الفنانة لبلبة، في مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ولمدة ساعة ونصف تقريبًا، بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويُديرها أمير رمسيس، مدير المهرجان.

الاحتفاء بالتاريخ الفني للفنانة لبلبة

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تفاصيل الفعالية المُرتقبة، قائلة: «أيام القاهرة لصناعة السينما تفتخر بتقديم النجمة الكبيرة لبلبة بجائزة إنجاز العمر، حيث يستضيف أمير رمسيس في جلسة لطيفة ودّية، الفنانة لبلبة، في احتفال بتاريخها الفني الممتدة آثاره حتى وقتنا هذا، والذي بدأت أولى خطواته خلال طفولتها المبكرة».

وقدمت لبلبة، مسيرة فنية طويلة امتدت لأكثر من 200 عمل فني، تعاونت خلالها مع كبار نجوم الفن، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.