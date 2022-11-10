الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات: نشاط للرياح على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، وسط انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وطقس غائم جزئيا على أن يكون مائلًا إلى البرودة ليلا.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات على النحو التالي محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهم «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، رفح»، حيث تتساقط عليهم أمطار متوسطة بنسبة 40% على مدار اليوم مع طقس غائم جزئيًا.

أماكن سقوط الأمطار غدا فى المحافظات

فيما يشهد طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وهم «مطروح، السلوم، العلمين»، سقوط أمطار خفيفة تصل 40% مع تكون الغيوم الجزئية.

كما توقعت سقوط أمطار بنسبة 30% على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر مع نشاط لحركة الرياح وتزداد فرص سقوط الأمطار الرعدية على حلايب وشلاتين ومرسي علم.

نشاط للرياح على القاهرة الكبرى

وتوقعت الأرصاد عدم سقوط أمطار على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري وهم «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية»، حيث يكون هناك نشاط للرياح على مدار اليوم.

وتضمن بيان الأرصاد الجوية عدم سقوط أمطار على محافظات جنوب وشمال الصعيد وهم «المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج».