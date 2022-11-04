«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: غيوم جزئية وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد، عن توقعاتها لحالة الطقس في المحافظات غدا، موضحة وجود تقلبات مناخية في ظل تعرض البلاد لاضطرابات في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية مصاحبة لسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لاسيما على المحافظات الساحلية «مطروح، والإسكندرية».

حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، إذ أشارت التوقعات إلى عدم وجود بعض الفرص لسقوط الأمطار.

حالة طقس محافظات الوجه البحري غدا

وجاء طقس محافظات الوجه البحري: «البحيرة، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، السلوم»، غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية على أن يكون مائلا إلى البرودة ليلا.

فيما تشهد محافظات: «بورسعيد، ورفح ووسط سيناء»، طقسا معتدلا نهارا مائلا إلى البرودة ليلا مع تكون طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة المائية.

وجاء طقس «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، المنيا، الأقصر، أسوان، سوهاج»، مائل إلى الحرارة نهارا مائل البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات سجلت محافظات الصعيد أعلى درجة للعظمى وذلك بمحافظة أسوان إذ بلغت 31 درجة مئوية، وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى بمحافظة كاترين إذ سجلت 21 درجة مئوية.