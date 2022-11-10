مصرع شخص أصيب بذبحة صدرية أثناء قيادة السيارة في المنوفية

لقي شخص مصرعه بعد إصابته بغيبوبة أثناء القيادة على طريق «القاهرة الإسكندرية»، حيث اصطدم بسيارته الملاكي في محل كاوتش بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع شخص أصيب بذبحة صدرية أثناء قيادة سيارته

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن المتوفى يدعى «ا.ر» ومقيم بمحافظة الغربية، وبتوقيع الكشف عليه تبين وفاته نتيجة إصابته بذبحة صدرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر محضر يحمل رقم 7715، وبسؤال أسرته أكدوا أن المتوفى كان مريضًا وكان يصاب بغيبوبة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شخص إثر حادث على طريق القاهرة الإسكندرية بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق، والتي باشرت تحقيقاتها وأمرت بدفن الجثة.