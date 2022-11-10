محمد رجب عبر «إنستجرام»: انتظروا عرض مسلسل «الونش» السبت 19 نوفمبر

كشف الفنان محمد رجب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن موعد عرض مسلسل «الونش»؛ وذلك بنشر البوستر الدعائي للمسلسل الذي يحمل صورته بمفرده.

وعلق محمد رجب على البوستر قائلا: «توكلنا على الله انتظروا مسلسل الونش يوم السبت 19 نوفمبر الجاري».

مسلسل الونش

مسلسل الونش يشارك في بطولتة عدد من نجوم الفن أبرزهم محمد رجب، ومنة فضالي، وميريهان حسين، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

ويعتبر «الونش» هو التعاون الثالث الذي يجمع ميريهان حسين ومحمد رجب، بعد فيلم «الخلبوص» للمخرج إسماعيل فاروق، عام 2015، ومسلسل «علامة استفهام» للمخرج سميح النقاش، في سباق الدراما الرمضانية 2019.