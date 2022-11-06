علاء مرسي: أقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل الونش

يواصل الفنان علاء مرسي تصوير باقي مشاهده فى مسلسل الونش الذي يشارك فيه بجانب الفنان محمد رجب، والذي يظهر من خلاله بشخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل.

وكشف علاء مرسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل شخصيته في مسلسل الونش، موضحًا: «هي شخصية مختلفة وجديدة عليا هو شخص شعبي جدًا وأناني مبيهموش حد غير نفسه هو بس».

علاء مرسي في مسلسل الونش

وتابع علاء مرسي أن الشخصية التي يقدمها «تافهة للغاية» وليس لديه أي طموحات في الحياة، هو شخصية مليئة بالعيوب كل ما هو سيئ ستجده في هذه الشخصية، وهذا يكون مميزًا لأن الشخصية مليئة بالنسبة للممثل.

يذكر أن مسلسل الونش يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رجب ومحمود عبدالمغني وميريهان حسين، ومنه فضالي وإيهاب فهمي ومحسن منصور وميمي جمال، وحنان سليمان ومحمد أبو داود وعبير منير وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.