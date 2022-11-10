الإعلام السويسري يشيد بتنظيم مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ

أبدت وسائل الاعلام السويسرية، اهتماماً كذلك بمتابعة جلسات مؤتمر المناخ «COP 27»، حيث تنوعت التغطية ما بين الرأى والتحليل، خاصة فيما يتعلق بإعلان سويسرا بأن الجوانب المالية لها الإعتبار، كما إستمر الإعلام السويسري في الإشادة بتنظيم المؤتمر، فيما نقلت التقارير تصريحات رئيس الوفد السويسري في «COP 27»، قبل بدء القمة لصحيفة «Handelzeitung» السويسرية، التي قال فيها بأنه يجب على جميع البلدان بذل المزيد من الجهد لتحقيق هدف المناخ.

فرانس 24: إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة حول المناخ في قمة شرم الشيخ

كما لفتت، واصلت متابعات وسائل الإعلام الفرنسية لفعاليات قمة «COP 27»، واتسم العرض بالجمع بين التناول الموضوعي والإيجابي، إذ أبرزت وكالة الانباء الفرنسية، وموقع فرانس 24 دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى ضرورة الضغط على الدول لتعزيز جهود مكافحة الاحتباس الحراري، وخصوصا الصين والولايات المتحدة، وتحذيراته أن البشرية أمام خيار العمل معا أو الانتحار الجماعي، وباتت البشرية أمام خيار التعاون أو الهلاك، فإما يكون عهد على التضامن المناخي، أو عهد على الانتحار الجماعي.

كما نشر موقع فرانس 24 مقابلة مع الدكتور بدوي رهبان، خبير في التغير المناخي ومدير سابق لوحدة الكوارث الطبيعية في اليونسكو، الذي أكد من خلالها إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة حول المناخ في قمة كوب 27 بشرم الشيخ، موضحاً جملة التعهدات الدولية التي تحققت في ضوء القمم السابقة، وأيضا سبل تعويض الدول النامية بعد الكوارث التي لحقت بها، ويقف أيضا عند التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي نفذها ناشطون بيئيون خصوصاً في دول أوروبية.