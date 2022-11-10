الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في شقة سكنية بالغربية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثاني، بقرية بشبيش، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بنشوب حريق داخل شقة سكنية

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبري، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل شقة سكنية، بقرية بشبيش، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

فصل الكهرباء وقطع الغاز

تم الدفع بسيارتي إطفاء، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وفصل التيار الكهربائي عن القرية لمدة ربع ساعة، وفصل الغاز عن المنزل فقط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة وتم الانتهاء من عملية التبريد، خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

سبب الحريق ماس كهربائي

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات، وأن النيران أتت علي معظم محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.