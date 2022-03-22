السيطرة على حريق في مخزن خشب وبلاستيك داخل شركة غزل المحلة.. «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق شب داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اندلع في مخزن للخردة من البلاستيك والخشب، وجرى إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي المخزن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن للخردة والبلاستيك داخل شركة مصر للغزل والنسيج.

الدفع بسيارات الحماية المدنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وجرى إخماد النيران قبل امتدادها لباقي المخزن، وعمل التبريد اللازم.

أعمال التبريد

قال المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، إنه انتقل إلى مكان الحريق، وجرت متابعة الموقف، موضحا أن الحماية المدنية نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها، وحاليا يقوم رجال الحماية المدنية بعمليات التبريد خشية تجدد الحريق مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.