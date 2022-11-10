الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا بالمحافظات.. انخفاض في الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا في المحافظات، إذ تسود أجواء خريفية معتدلة على عدد من المناطق نهارًا، مائلة إلى البرودة ليلًا مع تكوّن الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح أحيانا، ووجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وجاءت توقعات الهيئة حول حالة الطقس غدا في المحافظات كالتالي: يسود محافظة القاهرة طقس معتدل نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا مع نشاط لحركة الرياح أحيانا وطقس غائم جزئيا.

حالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري

ويكون طقس جنوب الوجه البحري معتدلاً نهارًا مائلاً إلى البرودة ليلًا وغائمًا جزئيًا، بينما جاء طقس السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري معتدلاً مائلًا إلى البرودة مع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40%.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسًا معتدلًا مائلًا إلى البرودة مع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40% مع تكون الغيوم الجزئية.

وجاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر لطيفًا مائلًا إلى البرودة مع نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار خفيفة إلى رعدية أحيانًا على بعض المناطق بنسبة 30%.

وجاء طقس محافظات الصعيد معتدل الحرارة نهارًا مائلًا إلى البرودة ليلًا مشمس.

درجات الحرارة في المحافظات غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات بلغت العظمى في القاهرة والوجه البحري 24 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وسجلت العظمى في السواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وفي جنوب سيناء بلغت العظمى 28 درجة مئوية، وسجلت الصغرى 20 درجة مئوية.

وسجلت العظمى في شمال الصعيد 25 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 13 درجة مئوية.

وفي جنوب الصعيد بلغت العظمى 29 درجة مئوية وسجلت الصغرى 16 درجة مئوية.