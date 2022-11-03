حالة الطقس غدا في المحافظات.. غائم جزئيا مائل للبرودة ليلا

يبحث المواطنون عن حالة الطقس غدًا في المحافظات، وذلك بداية من تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، إذ شهدت العديد من المحافظات رياح شديدة مع سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية وانخفاضًا في درجات الحرارة لاسيما المحافظات الساحلية «الإسكندرية، مطروح».

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات حيث جاء طقس محافظة القاهرة معتدل نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا مع طقس غائم جزئيًا.

حالة الطقس غدا في محافظات الوجه البحري

وجاء طقس غدا في محافظات: «الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية»، غائم جزئيًا مائل إلى البرودة ليلا.

وجاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد: «قنا، أسوان، سوهاج، بني سويف، المنيا، المنوفية»، مشمسًا نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا.

انخفاض في درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة غدًا في المحافظات، أشار بيان الهيئة إلى استمرار الانخفاض حيث سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى بمحافظة قنا، وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى بمحافظة بورسعيد حيث سجلت 24 درجة مئوية.

وشهدت العديد من المحافظات خلال الأسبوع الجاري سقوط عزيزة على محافظات شمال الوجه البحري، فيما انخفضت شهدتها على محافظات جنوب الوجه البحري والصعيد، ورفعت جميع المحافظات درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع موجة الطقس السيء طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حيث جرى الدفع بسيارات رفع مياه الأمطار داخل الشوارع والميادين، ورفعت عدد من المحافظات حالة التأهب القصوى.